ЕИБ может предоставить странам Средиземноморья до 6 млрд. евро кредитов

Брюссель. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) до 2013 года может предоставить странам Средиземноморья до 6 млрд. евро кредитов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на ежегодной пресс-конференции президент ЕИБ Филипп МЭЙСТАДТ.

По его словам, эта сумма может быть достигнута в случае, если Европарламент и Совет ЕС дадут банку мандат на расширение его кредитования стран Средиземноморья.

На сегодня мандат на кредитование стран Средиземноморья на 2007-2013 годы, полученный от Совета ЕС и Европарламента, составляет 8,7 млрд. евро.

«Это значит, что мы имеем гарантию политических рисков», - отметил Ф.МЭЙСТАДТ.

При этом, по его словам, от этой суммы, с учетом уже предоставленных кредитов, осталось 2,8 млрд. евро, которые банк может выдать в кредит в течение 2011-2013 годов.

Еще 1 млрд. евро может быть добавлен после того, как Европарламент и Совет ЕС согласуют расширение мандата на предоставление кредитов странам Средиземноморья.

Кроме того, по словам президента ЕИБ, дополнительные 1,2 млрд. евро страны Средиземноморья могут получить в рамках расширения кредитования проектов в сфере энергоэффективности и снижения выбросов СО2 в атмосферу. Еще 200-300 млн. евро – в случае, если ЕИБ получит разрешение использовать на кредиты часть ранее выданных в кредит и возвращенных кредиторами средств.

«Таким образом, около 6 млрд. евро в целом мы можем предоставить странам Средиземноморья, и в том числе странам, в которых начались демократические преобразования», - заявил Ф.МЭЙСТАДТ.