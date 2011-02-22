Украина и Япония создадут Центр знаний для внедрения инновационных технологий управления финансовыми проектами.

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, в ходе своего визита в Японию министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО провел официальную встречу с министром финансов Японии Йосихидо НОДА и обсудил возможности внедрения в Украине инновационных технологий развития системы государственных финансов, инвестиционных проектов и программ, а также проинформировал японскую сторону о ходе экономических реформ в Украине.

Во время визита обсуждался механизм сотрудничества двух министерств с целью обмена опытом в сфере управления и модернизации государственных финансов и внедрения административной реформы.

В частности, Й.НОДА поддержал инициативу Ф.ЯРОШЕНКО относительно создания в Украине Центра знаний для внедрения инновационных технологий управления финансовыми проектами на базе передовых японских научных разработок.