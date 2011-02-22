Срок возмещения НДС сократят до 28 дней?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от правительства и руководства Государственной налоговой службы сократить срок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) для добросовестных налогоплательщиков с 74 до 28 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Комитета по экономическим реформам сегодня в Киеве.

Глава государства подчеркнул, что среди приоритетов 2011 года должно быть полноценное введение нового Налогового кодекса и реформирование самой налоговой службы.

«Напомню, последнее было моим категорическим требованием при подписании кодекса. В этом контексте показательным будет решение проблемы бюджетного возмещения НДС. Ставлю задачу, чтобы срок такого возмещения для добросовестных налогоплательщиков сократился с 74 до 28 дней», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.