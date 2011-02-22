Счетная палата хочет контролировать местные бюджеты

Счетная палата Украины выступает за предоставление ей права контроля бюджетов местных органов власти, а именно – за выполнением местных бюджетов в части делегированных государством полномочий.

Об этом говорится в пресс-релизе Счетной палаты, переданном УНИАН.

Свою позицию Счетная палата объясняет тем, что местные власти наряду с собственными полномочиями реализуют делегированные государством полномочия в сфере госуправления, образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта и т.д. Для этого государство передает местным органам власти бюджетные ресурсы в виде закрепленных за местными бюджетами общегосударственных налогов и сборов, а также трансфертов из государственного бюджета. В 2010 году такие ресурсы в местных бюджетах составляли свыше 85% от общей суммы полученных ими доходов.

«Счетная палата считает правомерным и целесообразным дополнительно урегулировать указанное законодательное поле и дополнить ч. 1 ст. 110 Бюджетного кодекса Украины в редакции от 8 июля 2010 года № 2456 положением относительно полномочий Счетной палаты осуществлять независимый финансовый контроль за использованием средств местных бюджетов на осуществление расходов, которые определены функциями государства и переданы на выполнение Автономной Республике Крым и местному самоуправлению», – говорится в пресс-релизе.

Счетная палата констатирует, что сегодня в Украине такой масштабный контроль осуществляют только органы Государственной контрольно-ревизионной службы, которые представляют исполнительную власть. Службы внутреннего аудита на уровне местного самоуправления не созданы. Кроме того, Счетная палата заявляет, что «в Министерстве финансов Украины существует позиция относительно недопущения Счетной палаты к осуществлению независимого аудита местных бюджетов».