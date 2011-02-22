Янукович требует жесткого искоренения коррупции в налоговой службе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует жесткого и неотвратимого искоренения коррупции в деятельности Государственной налоговой службы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Комитета по экономическим реформам сегодня в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что успех в проведении налоговой реформы в значительной мере зависит от того, как каждый налоговик ведет свою работу.

«Еще раз отмечаю: налоговик должен быть партнером бизнеса. Ведь именно развитие бизнеса увеличивает доходы казначейства», - сказал он.

«Предупреждаю: за какие-либо проявления коррупции на каком-либо уровне наказание будет жестким и неотвратимым. Я очень часто слышу, что то, что говорят на верху, внизу не чувствуется. Хочу предупредить тех, у кого плохо, как говорят, с органами слуха или зрения: мы будем вам помогать, очень скоро. Мы заставим сегодня эту систему работать в той системе координат, которая определена законами», - отметил Президент.