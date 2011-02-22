Янукович: в энергетику будет инвестировано 3-5 млрд. грн.

В украинскую энергетику будет привлечено 3-5 млрд. грн. инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Комитета экономических реформ сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«В отрасль энергетики будет привлечено от 3 до 5 млрд. грн. инвестиций. Этот ресурс мы получим в результате приватизации с привлечением к конкурсу ведущих мировых компаний», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, в текущем году будет завершена подготовка к строительству LNG-терминала для перевалки сжиженного природного газа. "Такой национальный проект поможет диверсифицировать энергоснабжение Украины и сбалансировать цены и тарифы на внутреннем рынке", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по сооружению терминала по приему природного сжиженного газа объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

В настоящее время рассматриваются три возможные площадки для строительства терминала – Одесская область (порт «Южный»), Николаевская область (порт «Очаков») и Крым (порт «Феодосия»). Ориентировочная стоимость строительства LNG-терминала с инфраструктурой составляет от 1,21 до 1,38 млрд. долл. Строительство первой очереди терминала на 5 млрд. куб. м сжиженного природного газа должно завершиться в 4-м квартале 2014 года, второй очереди – в 4-м квартале 2016 года.