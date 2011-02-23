ЕC приостановил финпомощь Украине в связи с изменениями процедуры госзакупок - СМИ

Европейский Союз приостановил финансовую помощь Украине в связи с внесением Верховной Радой изменений в процедуру государственных закупок.

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ-Украина».

Как отмечает издание, о проблемах, связанных с изменением закона о государственных закупках, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил 22 февраля на заседании Комитета по экономическим реформам. "В 2010 году, несмотря на огромное сопротивление, мы приняли закон о госзакупках. А теперь постоянно делаются попытки реванша, вывода из-под действия закона отдельных сфер госзакупок", - сказал глава государства.

Поправки были приняты 11 января. Верховная Рада включила энергетические товары, а также услуги водоснабжения и водоотвода в число тех, которые можно закупать, минуя тендерные процедуры. Закон о внесении изменений уже подписан Президентом.

Как пишет газета, это решение и вызвало негативную реакцию Брюсселя. Вчера посол Евросоюза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА заявил «Коммерсанту», что ЕС заморозил предоставление Киеву бюджетной поддержки. Источник газеты в Брюсселе выразил возмущение тем, что Киев увеличил количество исключений из тендерного законодательства. "Нам говорят, что надо срочно закупать эти товары и услуги, потому что зима, нельзя ждать. Но ведь зима – это не экстренное мероприятие, а запланированное", - пояснил он.

Как отмечает газета, санкции ЕС уже привели к тому, что Украина не получила запланированный транш в 31 млн. евро на программы повышения энергоэффективности. "Евросоюз официально проинформировал нас о приостановке предоставления бюджетной помощи", - сказала пресс-секретарь Нацагентства по вопросам обеспечения эффективного использования энергоресурсов Татьяна КОВРИГА. Она отметила, что в письме ЕС речь идет о приостановке бюджетной поддержки в целом, а не только данного транша.

Документы, оказавшиеся в распоряжении «Коммерсанта», свидетельствуют о том, что приостановлены как новые программы (к примеру, реализация транспортной стратегии, 65 млн евро), так и ранее финансировавшиеся (помощь в сфере энергетики, 42 млн евро). В случае продолжения конфликта потери Украины только в 2011 году превысят 100 млн. евро и в дальнейшем будут расти. Часть этих программ распланирована до конца 2013 года.

Министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО заявил, что знает о решении Евросоюза заморозить предоставление помощи, но отметил, что информация о мотивах решения Брюсселя некорректна. "Это не связано (с изменениями в закон о госзакупках). Там есть ряд тем, которые сейчас обсуждаются. Мы ведем переговоры об этом", - сообщил газете К.ГРИЩЕНКО.

Однако Ж.ТЕЙШЕЙРА опроверг его слова: "Наше решение связано только с процедурой госзакупок, с принятыми недавно дополнениями к закону. Других причин нет".

По информации издания, Брюссель требует не только отменить изменения в закон о госзакупках, но и внести в него дополнительные поправки, гармонизирующие его с европейскими нормами. В случае, если Киев и Брюссель не достигнут компромисса, количество санкций может увеличиться.

"Эти изменения входят в противоречия с требованиями Всемирного банка, что повлияет на его решения по кредитам для Украины", - сказал один из собеседников газеты. Кроме того, позиция Киева осложняет переговоры о предоставлении Евросоюзом макрофинансовой помощи (кредита) Украине на сумму 610 млн. евро, которые сейчас ведутся.