В Украине инфляция за две декады февраля составила около 0,6%

В Украине инфляция за первые две декады февраля составила около 0,6%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров.

При этом он подчеркнул, что такой показатель инфляции является наименьшим показателем по сравнению с прежними годами.

«Это наименьший показатель за все годы нашего существования. Подчеркиваю, наименьший показатель», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он сообщил, что на хлеб и крупы за этот период цены выросли на 0,3%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составила 1%, в январе 2011 года по сравнению с январем 2010 года – 8,2%.

16 февраля на брифинге первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ заявил, что Минэкономразвития прогнозирует, что в феврале т.г. уровень инфляции в Украине будет значительно ниже январского показателя.