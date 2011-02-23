Угроза второй волны кризиса для Украины не преодолена - Порошенко

Председатель совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО считает, что угроза второй волны кризиса для Украины не преодолена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО сказал в эфире одного из винницких телеканалов.

По его мнению, сегодня именно инвестиции должны быть тем стимулирующим фактором, над чем необходимо работать. «Я думаю, что тот опыт изучения привлечения инвестиций, который на сегодняшний день существует в мире начиная от Китая, Индонезии и заканчивая определенными странами Европы, нам просто нужно изучить, и не нужно изобретать велосипед, думая, что, «закручивая гайки», повышая давление на бизнес в тот или иной способ, можно таким образом увеличить поступления в бюджет. Это будет прямо противоположным. Поэтому я убежден, что угроза второй волны кризиса для Украины не преодолена», - пояснил П.ПОРОШЕНКО.

Он считает, что Украина должна быть готова к этой волне кризиса. «Украина должна создать резервы, Украина должна стимулировать экономику и выйти на более диверсифицированную структуру экспорта, когда судьба более 45 миллионов граждан не будет зависеть от одного показателя - цены на металл», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он также настаивает на создании привлекательных условий для привлечения инвестиций, поскольку это позволит Украине развиваться.

«Инвестициям необходимо создать привлекательные условия, поскольку инвестиции - это поступления в бюджет, новейшие технологии, новые рабочие места, более квалифицированный труд, уровень развития науки, уровень заказа образования, другая медицина - это другая страна», - сказал П.ПОРОШЕНКО.