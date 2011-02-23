Украинское Представительство при ЕС удивлено информацией о приостановке помощи Украине

Брюссель. В Представительстве Украины при ЕС удивлены появлением в СМИ информации о приостановке помощи Европейского Союза Украине.

Об этом говорится в комментарии представительства, текст которого передан агентству УНИАН.

„Не может не вызывать обеспокоенности появление такой информации. Рассматриваем ее как попытку стороны ЕС предоставить технико-финансовому вопросу политической окраски, особенно когда указанный вопрос теперь является предметом продолжающихся переговоров и консультаций между Украиной и ЕС”, - заметили в представительстве.

“Тем более, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ходе заседания Комитета по экономическим реформам подчеркнул необходимость исправления ситуации в сфере государственных закупок», - говорится в комментарии.

Представительство Украины в ЕС также выразило удивление тем, что “европейская сторона пытается решать этот вопрос через прессу, в нарушение канонов переговорной этики”.

“Убеждены, что данный вопрос будет в ближайшее время решен путем конструктивного диалога за столом переговоров”, - отмечается в комментарии представительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 февраля, газета «КоммерсантЪ-Украина» сообщила, что Европейский Союз прекратил финансовую помощь Украине в связи с внесением Верховной Радой изменений в процедуру государственных закупок.

Поправки были приняты 11 января. Верховная Рада включила энергетические товары, а также услуги водоснабжения и водоотвода в число тех, которые можно покупать, обходив тендерные процедуры. Закон о внесении изменений уже подписан Президентом.

Как пишет газета, это решение и вызвало негативную реакцию Брюсселя. Вчера посол Евросоюза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА заявил «Коммерсанту», что ЕС заморозил предоставление Киеву бюджетной поддержки.

Как отмечает газета, санкции ЕС уже привели к тому, что Украина не получила запланированный транш в 31 млн. евро на программы повышения энергоэффективности. Документы, имеющиеся в распоряжении «Коммерсанта», свидетельствуют о том, что прекращены как новые программы (например, реализация транспортной стратегии, 65 млн. евро), так и те, которые ранее финансировались (помощь в сфере энергетики, 42 млн. евро). В случае продолжения конфликта потери Украины только в 2011 году превысят 100 млн. евро и в дальнейшем будут расти. Часть этих программ распланирована до конца 2013 года.