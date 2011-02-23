Попов: в 2010 году «возобновлен экономический рост Киева»

В 2010 году возобновлен экономический рост Киева. Об этом заявил сегодня на Коллегии председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Так, за 2010 год в Сводный бюджет Украины в Киеве поступило 140,3 млрд. грн., что больше на 7,4%, чем в 2009 году. Доходы общего и специального фонда бюджета столицы (без учета субвенций) за 2010 год составили 14 813,9 млн. грн., что на 6,2% больше соответствующего показателя 2009 года. При этом доходы общего фонда бюджета города выросли на 7,9% и составили 12 851,2 млн. грн., а доходы специального фонда сократились на 3,7% и составили 1 962,7 млн. грн.

Финансовый результат Киева за одиннадцать месяцев 2010 года составил 26,86 млрд. грн. прибыли, что составляет 54,1% общего результата в Украине (в соответствующем периоде 2009 года общий финансовый результат имел отрицательное значение и составлял 7 518,9 млн. грн.).

Прибыльными предприятиями, доля которых в общем количестве предприятий города составляла 57,5%, получено 55 млрд. грн. прибыли, что на 38,3% больше, чем за 11 месяцев 2009 года. Всего доля Киева составляет 42,1% от общего объема финансового результата прибыльных предприятий в Украине.

Так, объем промышленного производства в 2010 году вырос на 4,1%, розничного товарооборота – на 6,9%.

Также зафиксирован рост реальной заработной платы на 5,2% - до 3341 грн.