Хомутынник: законопроект о реформировании налоговой службы будет подан в Раду в І квартале

Законопроект о реформировании налоговой службы должен быть подан в Верховную Раду Украины еще в первом квартале этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в ходе «круглого стола» председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК.

По его словам, планируется, что в законопроекте будет предусмотрено сокращение количества сотрудников налоговой службы, а также будет изменена структура этого ведомства.

Кроме того, по словам депутата, до конца первого полугодия 2011 года планируется принять изменения в Налоговый кодекс.

Профильный комитет намерен объединить в единый законопроект все уже поступившие предложения от народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010 года Верховная Рада приняла в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА.

3 декабря 2010 года В.ЯНУКОВИЧ подписал кодекс.

Вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО считает целесообразным вносить изменения в Налоговый кодекс в мае – по итогам первого квартала.