В Польше уровень безработицы в январе вырос до 13%

Варшава. В Польше уровень безработицы в январе текущего года вырос до 13% с 12,3% в декабре прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики (GUS) в Польше.

Согласно сообщению, количество безработных в январе соответствовало максимальному показателю за последние шесть лет, достигнутому в феврале прошлого года, но оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших в январе 13,1% безработицы.

По данным GUS, на конец прошлого года было зарегистрировано 2,105 млн. безработных, 1,1 млн. из которых – женщины. К декабрю количество безработных выросло на 150,3 тыс. человек. 43,9% безработных жило в сельской местности.

GUS также сообщил, что в январе т.г. трудоустройство в годовом выражении в промышленности выросло на 2,6%, а производительность труда в этой сфере – на 7,5%.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года безработица в Польше подскочила на 0,5% – до 12,3%, превысив 12-процентный годовой прогноз правительства.

Справка УНИАН. Безработица в Польше резко начала снижаться после вступления страны в Европейский Союз в 2004 году, достигнув в октябре 2008 года рекордно низких 8,8% после 20% шесть лет назад.

Количество безработных снова начало увеличиваться после начала мирового финансового кризиса осенью 2008 года.

Безработица, которая в феврале 2010 года достигла 13%, c марта – благодаря сезонным работам – снижалась, достигнув к августу 11,4%.