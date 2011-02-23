Рост розничной торговли в Польше в январе замедлился вдвое
16:02, 23 февраля 2011Финансы
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Розничная торговля в Польше, крупнейшей экономике Восточной Европы, в январе т.г. в годовом выражении выросла на 5,8% после 12% роста в декабре.
Как передает кореспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил Главное управление статистики (GUS).
При этом аналитики прогнозировали рост розничной торговли год к году на 8,5%.
GUS сообщил, что в месячном выражении розничная торговля снизилась на 28,6% при прогнозе аналитиков 26,9%.
Реальный рост торговли в годовом исчислении составил 2,1%.
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