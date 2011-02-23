Суд удовлетворил апелляцию НБУ по поводу размера регулятивного капитала банков

Суд удовлетворил апелляцию Национального банка Украины по поводу постановления №273.

Об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации украинских банков (АУБ), переданном УНИАН.

«22 февраля 2011 года Киевский апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Национального банка Украины и упразднил постановление Окружного административного суда Киева от 7 декабря 2010 года, сохранив в силе постановление №273 Национального банка Украины», – говорится в пресс-релизе.

В сообщении указывается, что, по словам участников процесса, заседание суда прошло с нарушениями действующего законодательства.

Президент АУБ Александр СУГОНЯКО уверен, что в рамках недавно принятых норм в банковском законодательстве, постановление НБУ №273 должно быть изменено, но для этого необходимо время. По его словам, проблематичным для банков остается п.6 постановления, которым НБУ запрещает банкам с меньшим размером регулятивного капитала привлекать дополнительные вклады (депозиты) от физических лиц.

«После получения полного текста решения Киевского апелляционного административного суда и выучив все аспекты дела, Ассоциация украинских банков и банки будут определяться относительно обжалования его в высшей инстанции», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля т.г. А.СУГОНЯКО заявил УНИАН, что АУБ готова к переговорам с Национальным банком Украины о возможном прекращении судебных разбирательств по поводу постановления регулятора №273.

Справка УНИАН. Нацбанк Украины своим постановлением №273 от 6 июля 2010 года обязал банки до 1 января 2012 года увеличить размер регулятивного капитала до уровня не ниже 120 млн. грн. Банкам, у которых регулятивный капитал ниже указанного уровня, разрешено привлекать вклады физических лиц в пределах объема привлеченных вкладов физических лиц на дату вступления в силу постановления № 273, то есть на 16 июля 2010 года.

Ассоциация украинских банков и 10 коммерческих банков подали иск к Нацбанку, требуя отмены этого постановления как нарушающего права средних и малых банков.

Окружной административный суд Киева 7 декабря 2010 года принял постановление, согласно которому признаны недействительными пункты 2, 4 и 6 постановления Национального банка Украины № 273.

Представители Нацбанка неоднократно заявляли о том, что НБУ намерен отстаивать свою позицию по поводу требования об увеличении минимального уровня регулятивного капитала.