Порошенко предлагает создать систему электронного управления для реагирования на рост цен
Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО предлагает создать систему электронного управления для быстрого реагирования на рост цен.
Об этом он заявил в эфире Винницкого телеканала.
По его мнению, опасения относительно роста цен оправданы. «От власти сегодня требуется совершенно профессиональная позиция - резкой, чрезвычайно быстрой и эффективной реакции на любые всплески, если они вызваны причиной спекулятивного характера», - сказал П. ПОРОШЕНКО.
Он считает ненормальным в 21-м веке вычислять инфляцию на бумажках с карандашом. «Я внес предложение, что в 21-м веке мы не можем рассчитывать инфляцию на бумажках с карандашом. Мы должны построить систему электронного управления, где в режиме реального времени каждый должен знать в каждую конкретную минуту, какая цена сегодня на уголь в Червонограде или на мясо говядины в Славянске», - отметил П. ПОРОШЕНКО.
Он считает, что соответствующее владение ситуацией даст возможность быстро реагировать и при росте цен спекулятивного характера, используя возможности Аграрного фонда, Госрезерваи рыночные механизмы, позволит сбивать ажиотажный спрос.