Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9450-7,9520 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9480/7,9540, к 12:00 цены снизились до 7,9460/7,9485. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9450/7,9520 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в России празднуют День защитника Отечества, в связи с чем торги по рублю возможны только валютированием ТОМ. Так, рублевый рынок на ТОМ’е открылся котировками 0,2722/0,2725, к 12:00 сузился спрэд - 0,2723/0,2724. К закрытию цены не изменились.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3650/1,3740.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9030/10,9135, к 12:00 цены ушли вниз -10,8870/10,8965. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись - 10,9120/10,9275.