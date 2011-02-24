Евро укрепился к доллару на фоне заявлений ЕЦБ о повышении ставок

Курс евро по итогам торгов в среду, 23 февраля, вырос по отношению к доллару на фоне заявлений представителей Европейского центрального банка и Банка Англии о возможном повышении ставок для борьбы с инфляцией.

Так, евро в среду подорожал до 1,3747 доллара за евро против 1,3654 доллара за евро днем ранее. Доллар понизился по отношению к иене - до 82,51 иены за доллар против 82,77 иены за доллар во вторник, передает Bloomberg.

Инфляционные ожидания повышаются на фоне роста стоимости нефти, что происходит под влиянием антиправительственных демонстраций в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Массовые народные протесты в последние недели охватили ряд арабских государств и привели к падению правящих режимов в Египте и Тунисе. В настоящее время беспорядки также продолжаются в Ливии, Йемене и Бахрейне. Антиправительственные выступления прошли также в Алжире, Ираке, Иордании.