Ограничение досрочного снятия депозитов будет способствовать надежности банков – эксперты

Ограничение досрочного снятия депозитов будет способствовать надежности банков и увеличению объемов «длинных» кредитов.

Об этом говорится в комментарии экспертов Украинской Ассоциации финансовых аналитиков (УОФА), переданном УНИАН.

В частности, в УОФА считают, что ограничение досрочного снятия депозитов увеличит объем долгосрочных резервов банков, которые будут направлены в виде более дешевых кредитов в приоритетные отрасли экономики. С введением этой нормы также будет улучшена ликвидность общего баланса банковской системы – вследствие снижения разрыва в сроках между привлеченными и выданными в виде кредитов ресурсами.

В сообщении также указывается, что целесообразность введения ограничения на досрочное снятие депозитов была поддержана большинством экспертов в ходе круглого стола «Кому выгодны ограничения по досрочному снятию депозитов».

«Эта норма усилит двухстороннее доверие между клиентом и банком, так как обе стороны договора будут защищены законом от пагубных провокаций и неуправляемой паники на финансовом рынке», - заявил президент УОФА Юрий ПРОЗОРОВ. При этом он поддержал «жесткий» вариант изменений в законодательство, а именно когда вклады до востребования должны выдаваться в 3-дневный срок, а срочные вклады – в срок, оговоренный договором, за исключением форс-мажорных обстоятельств вкладчика, список которых должен быть исчерпывающим.

По мнению главы Совета Украинской Ассоциации по защите прав инвесторов Евгения ПЕТРИКА, проект нормы, устанавливающей право получить срочный депозит в течение 30-дневного срока, является более приемлемым, поскольку существует угроза перетекания всех депозитов во вклады до востребования.

Его поддержал и доцент кафедры банковского менеджмента Национального экономического университета Андрей НИКИТИН, который считает, что более мягкий вариант и позволит банкам лучше управлять соотношением пассивов и активов и будет лучше воспринят обществом.

Главный финансовый аналитик рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг» Виталий ШАПРАН в свою очередь отметил, что ограничительная норма сократит разницу между рейтингами иностранных и отечественных банков, что даст возможность банкам с украинским капиталом активнее привлекать средства для кредитования экономики.

При этом, по мнению финансовых аналитиков, совокупный объем вкладов практически не изменится вследствие отсутствия альтернативных по степени риска и прогнозированности инструментов инвестирования средств населения.

Независимый банковский эксперт, экс-советник главы НБУ Анатолий ДРОБЯЗКО считает, что ограничение досрочного снятия депозитов должно происходить только в комплексе с другими мерами, косвенно защищающими интересы вкладчиков – усилением ответственности заемщиков, созданием бюро кредитных историй.

Директор юридического департамента Национального банка Украины Виктор НОВИКОВ в свою очередь подчеркнул, что в данный момент НБУ инициирует целый ряд изменений законодательства – относительно цивилизованного выведения банков с рынка, ограниченного сроками, а также законодательной защиты прав кредиторов и потребителей финансовых услуг. По мнению В.НОВИКОВА, сегодня, в условиях выхода из кризиса, «необходимо сбалансировать интересы и вкладчиков, и заемщиков, и банков как финансовых посредников».

По результатам обсуждения УОФА направила в НБУ открытое письмо, в котором приветствовала более транспарентную политику Нацбанка в отношении предварительной профессиональной экспертизы законодательных инициатив регулятора путем общественного обсуждения и направила свое видение законодательных изменений.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля с. г. Национальный банк Украины вынес на обсуждение норму о запрете досрочного изъятия срочных банковских депозитов.

«С целью урегулирования проблемы возврата банковских депозитов «по первому требованию», а именно – определения конкретных сроков выполнения банком своих обязательств возврата вклада и создания правовых условий для снижения рисков банка в случае досрочного расторжения срочного депозитного договора Национальным банком Украины с участием банковских ассоциаций прорабатываются соответствующие предложения», – говорится в сообщении НБУ.

На рассмотрение и обсуждение выносится вариант полного запрета досрочного снятия срочных вкладов. Предлагается разрешить возвращение вкладов исключительно в срок, определенный договором, или в случае наступления непредвиденных ситуаций, требующих от вкладчика срочных денежных расходов (оплата лечения, возмещение имущественного ущерба, обеспечение защиты в суде и т.п.).

Также на обсуждение выносится еще один вариант, согласно которому предлагается установить, что в случае обращения вкладчика с требованием о выдаче вклада до наступления срока, оговоренного договором срочного вклада, банк осуществляет выплату в срок до 30 дней с момента обращения.

Кроме того, НБУ предлагает установить норму, согласно которой «по договору вклада по требованию банк обязан выдать вклад в течение 3 рабочих дней с момента обращения вкладчика, кроме вкладов, сделанных юридическими лицами на иных условиях возврата, установленных договором».