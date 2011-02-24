ЕС и Украина продолжают обсуждать условия предоставления бюджетной поддержки

Брюссель. Европейский Союз и Украина продолжают обсуждать условия предоставления бюджетной поддержки, в то время как остальные программы помощи работают нормально.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщила представитель Еврокомиссии Наташа БЮТЛЕР.

«Украина – один из самых значительных получателей европейской помощи в регионе. Европейская техническая и финансовая помощь продолжает реализовываться нормально», - отметила она.

Вместе с тем, по словам представителя Еврокомиссии, что касается предоставления бюджетной поддержки, то для этого необходимо выполнение нескольких условий, среди них и ряд условий, касающихся управления государственными финансами.

“Реализация этих условий (и в частности, состояние закона о государственных закупках) сейчас оценивается и является предметом активного диалога между Комиссией и правительством», - сказала Н.БЮТЛЕР.

«Таким образом, бюджетная поддержка государственному бюджету Украины является предметом дискуссий между Комиссией и Украиной. Это – нормальная процедура, так как предоставление бюджетной поддержки часто пересматривается в зависимости от состояния соответствующих условий», - продолжила представитель Еврокомиссии.

Она также добавила, что как только условия будут выполнены, Комиссия планирует предоставить Украине бюджетную поддержку в 100 млн. евро.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты «КоммерсантЪ-Украина», Европейский Союз приостановил финансовую помощь Украине в связи с внесением Верховной Радой изменений в процедуру государственных закупок.

Поправки были приняты 11 января. Верховная Рада включила энергетические товары, а также услуги водоснабжения и водоотвода в число тех, которые можно закупать, минуя тендерные процедуры. Закон о внесении изменений уже подписан Президентом.

По данным газеты, санкции ЕС уже привели к тому, что Украина не получила запланированный транш в 31 млн. евро на программы повышения энергоэффективности.