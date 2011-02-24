Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,9450/7,9515 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9450/7,9515 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2723/0,2726, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,9085/10,9190.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3723/1,3725 (среда — 1,3711/1,3713).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.