ВР урегулирует финансово-банковскою систему и улучшит инвестклимат – обещает Литвин

Верховная Рада Украины планирует на текущей сессии принять ряд законодательных актов, касающихся регулирования финансово-банковской системы, улучшения инвестиционного климата и условий предпринимательской деятельности и противодействия коррупции.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН во время встречи с вице-президентом Европейского Банка Реконструкции и Развития Яном ФИШЕРОМ, подчеркнув, что реформирование отечественного законодательства проходит в соответствии с мировыми стандартами.

В.ЛИТВИН, в частности, выразил надежду, что на следующей пленарной неделе парламент примет в целом антикоррупционный закон.

Председатель Верховной Рады высоко оценил уровень сотрудничества Украины с ЕБРР, отметив, что партнерство является чрезвычайно плодотворным. Парламент, сказал В.ЛИТВИН, «внимательно прислушивается к рекомендациям Банка и старается учесть их в законодательной работе».

Руководитель парламента выразил надежду, сейчас есть все основания для формирования и реализации новой среднесрочной Стратегии ЕБРР в Украине, что позволит сделать сотрудничество более эффективным.

В свою очередь, вице-президент ЕБРР заверил, что Банк, который является одним из самых эффективных институционных инвесторов для Украины, готов продолжать сотрудничество. Сотрудничество, по его словам, осуществляется по многим направлениям, среди которых - энергетика и энергосбережение, транспортная инфраструктура, развитие малых и средних предприятий и проекты, направленные на развитие местного самоуправления.

Я.ФИШЕР отметил, что среди важных факторов, которые будут способствовать активному привлечению ЕБРР к реализации проектов в Украине, - благоприятный инвестиционный климат, прозрачное экономическое и финансово-банковское законодательство. В этом контексте он высоко оценил намерения Верховной Рады принять законы, направленные на предотвращение коррупции и реформирование экономического и банковского секторов.

Вместе с тем, вице-президент ЕБРР отметил, что Банк разработал для Украины значительное количество новых проектов в муниципальной сфере, однако некоторые нормы новой редакции Бюджетного кодекса не позволяют органам местного самоуправления брать ссуды под свои гарантии. Председатель Верховной Рады сказал, что поручит профильному парламентскому комитету изучить этот вопрос и внести соответствующие предложения, а также проведет консультации с правительством. «Далеко не всегда органы местной власти понимают ответственность за то, что ссуды должны быть эффективно использованы и что их необходимо возвращать», - отметил он.

В.ЛИТВИН и Я.ФИШЕР выразили убеждение, что взаимоприемлемое решение будет найдено.

Председатель Верховной Рады также сказал, что Украина и в дальнейшем заинтересована в финансовой поддержке Банком инвестиционных проектов, в частности, связанных с подготовкой к проведению в Украине финальной части Евро-2012.

В.ЛИТВИН отметил, что Украина высоко ценит деятельность Банка как распорядителя Чернобыльского фонда «Укрытие», и обратился к вице-президенту ЕБРР с просьбой содействовать в выделении средств для завершения строительства нового «саркофага».

Я.ФИШЕР выразил надежду, что после соответствующей подготовительной работы, которая в настоящее время продолжается в Банке, руководство ЕБРР выступит с предложением относительно предоставления необходимых средств.