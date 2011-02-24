Кабмин утвердил порядок использования средств на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС
Кабинет министров утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы.
Соответствующее решение принято 23 февраля на заседании Кабинета министров Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.
Как отмечается в сообщении, документ будет способствовать своевременному и полному финансированию мероприятий по возмещению предприятиям, учреждениям и организациям расходов, направленных на преодоление последствий Чернобыльской катастрофы.
Постановлением предусматривается привести в соответствие с законодательством порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы. При этом механизм использования этих средств останется без изменений.