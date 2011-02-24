Объем возмещения НДС по итогам февраля составит 2,5 млрд. грн.

Объем возмещения налога на добавленную стоимость по итогам февраля составит около 2,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

Он отметил, что сумма возмещения НДС по итогам января 2011 года составила 2,7 млрд. грн., при том что в январе 2010 года — 0,7 млрд. грн.

В. ЗАХАРЧЕНКО сообщил, что уже сегодня фактически началось автоматическое возмещение НДС тем налогоплательщикам, которые соответствуют установленным критериям. Список таких компаний планируется разместить на сайте ГНСУ уже в ближайшее время.