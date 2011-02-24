Эксперт: укрепление евро может продолжиться

Рост евро в четверг может продолжиться, но в отсутствие важных макроэкономических данных по еврозоне преодолеть максимум среды вряд ли удастся, считают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, скорее всего, пара евро/доллар скорректирует движение вторника-среды. Основная поддержка, по оценкам аналитиков, будет находиться на уровне 1,3700, преодоление которого направит пару к уровню 1,3630.

Рост пары фунт/доллар также будет ограничен. Ей вряд ли удастся подняться выше сопротивления 1,6230. В случае успешного преодоления поддержки 1,6180, пара фунт/доллар может опуститься в район минимума вторника, а именно к уровню 1,6100.

Доллар/иена и доллар/франк могут продолжить свое снижение, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.