Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9315-7,9340 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9450/7,9515, к 12:00 цены упали до 7,9380/7,9430. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума – 7,9315/7,9340 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2723/0,2726, к 12:00 цены выросли 0,2729/0,2731. К закрытию цены установились на уровне 0,2731/0,2732. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,0450 (-0,2225).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3723/1,3725, а к 15:00 выросли до 1,3780/1,3782. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9085/10,9190, к 12:00 цены ушли вверх – 10,9475/10,9605. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 10,9145/10,9255.