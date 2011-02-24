В Украине будет создан институт «финансового омбудсмена»?

Минэкономразвития поддерживает создание института «финансового омбудсмена». Об этом говорится в разработанном ведомством проекте «Стратегии развития финансового сектора Украины до 2015 года (документ подписан председателем комиссии по проведению реорганизации Минэкономики Анатолием МАКСЮТОЙ), текстом которого располагает УНИАН.

В ведомстве ожидают, что этот механизм станет одним «из инструментов внесудебного урегулирования спорных вопросов в отношениях между потребителями финансовых услуг и профессиональными участниками рынка».

Среди прочего, в проекте Стратегии отмечается, что базовым компонентом системы государственного регулирования финансового рынка должна стать система компенсации рисков. Среди институтов, главными заданиями которых будет минимизация рисков и возможных потерь потребителей финансовых услуг, называются фонды гарантирования обязательств (вкладов, сбережений и других инвестиций), объединения профессиональных участников рынка по признаку специализации с целью стандартизации и гарантирования непрерывности предоставления отдельных видов услуг.

Планируется также создание пулов финансовых учреждений с целью обеспечения солидарного распределения больших рисков при осуществлении отдельных видов финансовой деятельности, общего финансирования масштабных проектов.