Украина на 100% финансирует оборонные расходы - Азаров

Несмотря на то, что Украина сейчас находится в достаточно сложном посткризисном финансово-экономическом положении, все оборонные расходы финансируются в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ в Киеве.

«Мы находимся в непростом финансово-экономическом положении. Тем не менее, мы все свои оборонные расходы финансируем на 100%», - утверждает Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что Украина выполняет все свои обязательства в контексте сотрудничества с НАТО.

«Мы полностью выполняем все свои обязательства и исходим из того, чтобы максимально гармонизировать и наполнить реальными результатами наше сотрудничество», - сказал Н.АЗАРОВ.