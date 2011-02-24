Украина может вступить в Евразийский банк развития – председатель правления банка

Москва. В 2011 году Украина может вступить в Евразийский банк развития (ЕАБР).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве председатель правления ЕАБР Игорь ФИНОГЕНОВ.

«Я надеюсь, что в этом году этот вопрос будет решен положительно», – сказал он.

И.ФИНОГЕНОВ надеется, что взнос Украины в банк будет сравним со взносом Беларуси, хотя если сравнивать экономические потенциалы, то он должен быть значительно больше. При этом И.ФИНОГЕНОВ отметил, что нет нижней границы взносов для участников банка. Он также отметил, что, согласно уставу банка, совместные проекты могут реализовываться только среди членов ЕАБР.

По его словам, участие Украины в ЕАБР будет способствовать развитию различных проектов в высокотехнологической сфере.

«Я уверен, что в расширенном составе – а сейчас это Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Армения – это позволит более эффективно выполнять нашу миссию – реализовывать интеграционную миссию на пространстве СНГ», – сказал глава ЕАБР.

Соответствующие переговоры, по информации И.ФИНОГЕНОВА, уже ведутся с правительством Украины.

В свою очередь, вице-президент НАН Украины, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий ГЕЕЦ предполагает, что первоначальный взнос Украины в ЕАБР не будет достаточно весомым – в связи с экономическим и банковским кризисом. «Но мне кажется, что изменения в бюджетной системе страны приведут к тому, что в 2012-2013 годах долговая нагрузка будет уменьшаться, и Украина сможет выделять больше ресурсов (в банк – УНИАН)», – сказал он.

Справка УНИАН. Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики стран-участниц.

Уставной капитал банка превышает 1,5 млрд. долл. Взносы государств-членов распределяются следующим образом: Россия – 1 млрд. долл., Казахстан – 500 млн. долл., Армения – 100 тыс. долл., Таджикистан – 500 тыс. долл., Беларусь – 15 млн. долл.