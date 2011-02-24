Костенко предлагает создать СЭЗ для развития малого бизнеса

Народный депутат Украины, лидер Украинской народной партии (УНП) Юрий КОСТЕНКО предлагает создать в Украине свободные экономические зоны для развития малого и среднего предпринимательства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УНП, переданном агентству УНИАН.

«На нынешнем этапе развития украинской экономики и права позитивный эффект могут дать СЭЗ лишь в виде предпринимательских зон, которые направлены на оживление малого и среднего бизнеса», - заявил он.

По словам Ю.КОСТЕНКО, «такая разновидность предпринимательских зон позволила бы быстро обеспечить рабочими местами и доходами 80% населения депрессивных регионов».

Напомним, в парламенте планируется обсуждение проекта закона «О специальных (свободных) экономических зонах».

«Преимущество при осуществлении таких проектов предоставляется именно малому бизнесу, который создает рабочие места преимущественно в сфере услуг, переработки и розничной торговли», - отметил Ю.КОСТЕНКО.

Как объяснил лидер УНП, в предпринимательских зонах государство передает в аренду малому бизнесу на льготных условиях производственные помещения, способствует предоставлению дешевых банковских кредитов, внедряет льготы по уплате налогов, в том числе в оптовой и розничной торговле, при уплате коммунальных услуг, при начислении подоходного налога - позволяет отсрочить уплату налоговых платежей. По его словам, предпринимательскими зонами обычно провозглашаются села, маленькие города, даже отдельные районы в городах, где замерли предприятия и нет работы, – причем, льготы получает не сама территория, а местные малые предприятия соответствующего профиля.