Украина создаст ЗСТ в рамках СНГ раньше, чем с ЕС – российский эксперт

Украина создаст зону свободной торговли в рамках СНГ раньше, чем с Евросоюзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил заместитель генерального секретаря Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза, сопредседатель Российско-украинского форума Сергей ГЛАЗЬЕВ.

«Мы рассчитываем, что либо 15 апреля в Ялте, когда будет экономический форум СНГ на уровне премьеров, либо не позднее майских встреч глав правительств СНГ этот договор (о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ – УНИАН) будет подписан», – сказал он.

По словам С.ГЛАЗЬЕВА, договор практически полностью согласован, государства-члены Таможенного союза также определились со своей позицией по отношению к партнерам по СНГ.

«Мы все заинтересованы, чтобы этот договор был и в нем было как можно меньше изъятий. Я думаю, что количество изъятий будет сведено к одному-двум и договор вступит в силу уже до конца этого года и заменит систему двусторонних отношений, которая действует в нынешнее время», – сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли договор быть подписан раньше, чем с Евросоюзом, С.ГЛАЗЬЕВ ответил утвердительно: «Я думаю, что это будет намного раньше».

Ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза также рассказал, что задачи дальнейшей трансформации зоны свободной торговли в новый вариант Таможенного союза нет. «Мы будем исходить из того, что Таможенный союз сформирован. Сейчас идет речь о присоединении к нему других членов ЕврАзЭС, у которых есть на это политические основания, – это Киргизия и Таджикистан и ведутся переговоры с Украиной. Других переговоров нет. Поэтому режим торговли в рамках СНГ будет, по сути, режимом торговли Таможенного союза с другими государствами СНГ», – сказал он.

С.ГЛАЗЬЕВ напомнил, что Украина уже является участником зоны свободной торговли с Россией, Беларусью и Казахстаном по отдельности, то есть фактически со всем Таможенным союзом. «Поэтому ничего принципиально нового это соглашение не дает, кроме того, что оно оформляется в многостороннем порядке», – сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предложил поэтапно подписывать соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом. По словам главы украинского правительства, на сегодняшний день на 90% согласованы позиции относительно соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, а приблизительно 10% – нуждаются в дальнейшем обсуждении.

Напомним, Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с начала 2008 года.