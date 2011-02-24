Кабмин создаст банк содействия развитию и государственную страховую компанию

Кабинет Министров Украины намерен в 2011-2012 годах создать банк содействия развитию и государственную страховую компанию.

Об этом говорится в разработанном Минэкономики проекте «Стратегии развития финансового сектора Украины до 2015 года» (документ подписан председателем комиссии по проведению реорганизации Минэкономики Анатолием МАКСЮТОЙ), текстом которого располагает УНИАН.

Правительство намерено реформировать систему государственных финансовых учреждений путем создания специализированных финансовых институтов, которые обеспечат возможность неадминистративного регулирования финансовых потоков с целью поддержки приоритетных направлений развития и реформирования стратегически важных отраслей национальной экономики, как альтернативы рыночным способам кредитования.

«Система будет состоять из таких специализированных государственных финансовых учреждений, как банк содействия развитию (деятельность будет направлена на кредитование общественно важных проектов), государственный внешнеторговый банк («Укрэксимбанк»), государственный сберегательный банк, государственное ипотечное учреждение, государственные лизинговые компании, государственная страховая компания и т.д.», – говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о планах по созданию специального банка реконструкции и развития. При этом глава государства озвучил намерение направить весь фонд развития госбюджета-2011 в этот банк для кредитования регионов на возвратной основе. Стоимость таких средств, по словам В.ЯНУКОВИЧА, не должна превышать 4-5%.

Президент также изложил наиболее вероятную схему финансирования региональных проектов: «Доля средств банка будет на уровне 30%, возможно, доля местных бюджетов будет составлять 10%, остальные средства будут привлекаться в виде частных инвестиций».

Он заявил, что контролировать банк реконструкции и развития будет Дмитрий КОЛЕСНИКОВ, который ранее возглавлял Минпромполитики, а недавно был назначен главой Государственного агентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом. «Его (Д.КОЛЕСНИКОВА – УНИАН) агентство будет заниматься подбором инвестиционных проектов и компаний, которые будут ими управлять. В отдельных случаях управлять такой собственностью сможет и местная власть, если мы увидим, что это будет эффективно», – уточнил Президент.