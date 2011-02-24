Форма декларации по налогу на доходы страховщика требует уточнений – ЛСОУ

Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) заявляет, что форма декларации по налогу на доходы (прибыль) страховщика (Приложение 6) требует уточнения. Об этом говорится в сообщении ЛСОУ, переданном агентству УНИАН.

В частности, в сообщении указывается, что форма декларации была предложена проектом приказа ГНАУ «Об утверждении формы декларации по налогу на доходы (прибыль) страховщика» и предусматривает детальную расшифровку в Приложении 6 к строчке 26 Декларации информации по каждому физическому лицу-нерезиденту, в пользу которого осуществлена страховая выплата по договорам обязательного страхования. Кроме того, такую же информацию необходимо предоставить в рамках системы международных договоров «Зеленая карта». Свои уточнения к этому документу Лига изложила в официальном письме, направленном в Министерство финансов Украины.

В письме ЛСОУ обращает внимание на то, что механизм страховой защиты на основании полиса «Зеленой карты» предусматривает обеспечение страховщиком выплаты страхового возмещения пострадавшему согласно требований закона страны пребывания, при этом документом, подтверждающим наличие страхования гражданской ответственности, является «Зеленая карта». Лига подчеркивает, что такой полис содержит всю необходимую информацию о транспортном средстве, его владельце, а также условия страхования (срок и место действия). Урегулирование убытков по ДТП проводится на основании взаимных расчетов между национальными бюро, которые являются членами системы.

По мнению ЛСОУ, предложенный ГНАУ проект обяжет 14 компаний, работающих в системе «Зеленая карта», а также тех, кто осуществляет обязательное страхование (например, обязательное страхование ответственности в гражданской авиации). предоставлять в налоговые органы большой объем информации.

Лига предлагает Приложение 6 к строке 26 Декларации изложить в новой редакции, указывая лишь общую сумму по договорам, без идентификации нерезидентов, в пользу которых совершена страховая выплата (страховое возмещение).