Финансовые регуляторы не способны формировать скоординированную политику - Кабмин

Правительство заявляет о неспособности финансовых регуляторов формировать и реализовывать скоординированную политику.

Об этом говорится в разработанном Минэкономики проекте «Стратегии развития финансового сектора Украины до 2015 года (документ подписан председателем комиссии по проведению реорганизации Минэкономики Анатолием МАКСЮТОЙ), текстом которого располагает УНИАН.

«Деятельность регуляторов рынков финансовых услуг направлялась на достижение узконаправленных целей, а следовательно, они оказались неспособными формировать и реализовывать скоординированную политику. Существующие программные документы относительно развития отдельных сегментов финансового рынка не дают целостного видения перспективной модели финансового сектора в целом и действенных методов решения его проблем», - говорится в документе.

В документе констатируется отсутствие целостной государственной политики развития финансового сектора и ее согласованности с целями и заданиями экономического роста. «Система государственного регулирования финансового сектора не в состоянии полноценно обеспечить его эффективное развитие», - говорится в проекте Стратегии.

Среди прочего, в документе отмечается, что финансовый сектор на сегодня не выполняет в полном объеме свою основную функцию - обеспечение финансовыми ресурсами и услугами субъектов хозяйствования, «а следовательно, не может обеспечить полноценную поддержку экономических реформ и выход на траекторию быстрого роста экономики и устойчивого развития».

В Минэкономики подчеркивают, что об уязвимости финансового сектора от "внешних шоков" и неэффективности его взаимодействия с другими секторами экономики свидетельствуют такие проблемы: низкий уровень стойкости и конкурентоспособности финансовых учреждений; несовершенная система управления рисками; недостаточная прозрачность финансовых учреждений и неэффективность корпоративного управления; наличие недостатков в системе защиты прав кредиторов и потребителей финансовых услуг, низкая финансовая грамотность населения.