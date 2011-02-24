Ответственным за развитие финсектора может стать Минфин или Минэкономразвития – проект

Уполномоченным государственным органом, ответственным за формирование политики развития финансового сектора, может стать Министерство финансов или Министерство экономического развития.

Об этом говорится в разработанном Минэкономики проекте «Стратегии развития финансового сектора Украины до 2015 года» (документ подписан председателем комиссии по проведению реорганизации Минэкономики Анатолием МАКСЮТОЙ), текстом которого располагает УНИАН.

«С целью обеспечения формирования единой политики развития финансового сектора функцией прогнозирования и управления финансовыми потоками будет наделено одно из министерств (Минфин или Минэкономразвития), функцией уполномоченного государственного органа, ответственного за формирование политики развития финансового сектора», – говорится в документе.

Этот орган будет определять политику развития финансового сектора в соответствии с приоритетами государственной экономической политики и с учетом общей макроэкономической ситуации. Он непосредственно не будет заниматься реализацией политики. Эти полномочия будут выполнять профильные регуляторы – Национальный банк, Госфинуслуг, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в пределах своих функций и полномочий. При этом Национальный банк Украины будет сохранять полную операционную независимость в осуществлении денежно-кредитной и валютно-курсовой политики, но деятельность его будет согласовываться с целями, определенными уполномоченным государственным органом, ответственным за формирование политики.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года начальник отдела развития страхового рынка, негосударственного пенсионного обеспечения и небанковских кредитных услуг Департамента политики развития рынка финансовых услуг Министерства финансов Украины Иван УГРИН заявил, что Минфин намерен в законодательном порядке получить статус главного органа в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации единой государственной политики в сфере финансовых услуг. На тот момент даже заявлялось, что уже разработан соответствующий законопроект. В частности, документом предлагается предоставление права на доступ к информации баз данных друг друга каждого из регуляторов, оперативные совещания под председательством министра финансов Украины. Документом предлагается предоставить Минфину такие полномочия: вносить на рассмотрение правительства проекты нормативно-правовых актов в сфере регулирования рынка финансовых услуг, определять порядок обмена информацией между Минфином и центральными органами исполнительной власти – регуляторами финансовых рынков. Кроме того, предлагается предоставить министру финансов право получать отчетность регуляторов со статусом центрального органа исполнительной власти, согласование с министром плана работы регулятора. Предложения министра финансов будут обязательными для рассмотрения руководителями регуляторов со статусом центрального органа исполнительной власти.

Регуляторы, согласно законопроекту, должны будут подавать в Минфин планы работы на следующий год и мероприятия касательно реализации основных направлений и стратегических целей их деятельности; предоставлять проекты нормативно-правовых актов; подавать отчеты о результатах их деятельности.

По словам представителя Минфина, вышеуказанные требования касаются Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Госфинуслуг и не относятся к Национальному банку Украины, так как он не является центральным органом исполнительной власти.