Украина заинтересована в разработке новой стратегии ЕБРР – Клюев

Украина заинтересована в продолжении плодотворного партнерства с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и поддерживает усилия банка по разработке новой среднесрочной стратегии ЕБРР в Украине на период 2011-2014 годов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, об этом заявил министр экономразвития Андрей КЛЮЕВ сегодня в ходе встречи с делегацией ЕБРР во главе с вице-президентом банка Яном ФИШЕРОМ.

А.КЛЮЕВ отметил, что в контексте направлений деятельности ЕБРР в Украине, определенных в новой стратегии, украинская сторона предлагает сосредоточить совместные усилия на двух ключевых направлениях. Во-первых, обеспечить участие Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде, а во-вторых – подготовить новые инфраструктурные проекты в государственном секторе экономики.

В свою очередь, Я.ФИШЕР подчеркнул, что проект стратегии подтверждает то, что Украина является очень важным партнером для ЕБРР, а сам документ станет результатом тесного сотрудничества с украинской властью.