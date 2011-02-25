Янукович признает существование в Украине большого количества нерешенных проблем

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ признает, что на сегодняшний день в государстве есть много нерешенных проблем и трудностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в своем вступительном слове в прямом эфире шести телеканалов в рамках проекта «Разговор со страной».

«Безусловно, если бы я сказал, что жизнь было очень хорошая, – я был бы неискренним», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, он подчеркнул, что, выдвигая свою кандидатуру на пост Президента, он знал о количестве проблем в государстве.

«Я шел на выборы и готовился к этой должности», - отметил Президент.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, его сегодняшний отчет перед украинским народом за год деятельности на посту главы государства является подведением итогов жизнедеятельности страны в целом и лично его вместе с командой.

«Для того чтобы мы изменили ситуацию к лучшему – это значит, что нам надо изменить во многих направлениях жизнедеятельности страны подходы как руководителей – больших чиновников, так и, безусловно, привыкнуть к этим изменениям всему обществу», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что все основные изменения направлены на повышение конкурентоспособности Украины.

В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что в этом году будет продолжаться реализация начатых и начнется воплощение новых реформ во всех сферах жизни. По его словам, реформы будут проводиться с привлечением наибольшего количества специалистов и общественности.

«Мы будем это делать. Мы это будем пытаться делать», - пообещал Президент.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ пообещал продолжить борьбу с коррупцией в государстве, которая, по его словам, лишает страну многих возможностей.

«Чтобы не страдала страна от небольшой кучки людей, которая пытается на этом наживаться», - отметил он.

Янукович высказывается против резкого повышения пенсионного возраста для женщин

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказывается против резкого повышения пенсионного возраста для женщин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире, отвечая на вопросы граждан Украины в рамках проекта «Разговор со страной».

«Нам нужно принять мужественное решение. Оно непростое. Это экзамен для нас для всех – повышение возраста. Я категорически против того, чтобы это делалось резко. Сегодня было 55, завтра - 60 (лет). Я категорически против», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что выступает за постепенное повышение пенсионного возраста на протяжении нескольких лет для женщин, а со временем - и для мужчин.

«Нам нужно посмотреть на весь мир, на мировую тенденцию, которая есть в мире. Почему в мире такая тенденция, а мы имеем такую? Потому что мы сильно богатые? Или мы не богатые, а мы безответственные, и мы не честные?», - заметил он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что вопрос повышения пенсионного возраста должен обсуждаться с представителями общественности.

Добыча угля в Украине должна увеличиться до 100-105 млн. тонн в год

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил задачу: выйти на добычу угля в стране на уровне 100-105 млн. тонн в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в эфире, отвечая на вопросы украинцев в рамках проекта «Разговор со страной».

«Что же касается государственной политики, она однозначно будет направлена на повышение добычи угля. То есть если сегодня мы добываем угля где-то порядка 67 млн. тонн, 67-68 млн. тонн, наша задача – выйти на 100-105 млн. тонн добычи. А для этого нам не обойтись без высокопроизводительного горно-шахтного оборудования, конечно, без строительства новых лав в действующих шахтах», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент также пообещал, что закон о престижности шахтерского труда в Украине будет выполняться в полном объеме.