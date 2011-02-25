Янукович подписал закон о проведении в Украине Евро-2012

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в законы Украины «Об осуществлении государственных закупок» и «Об организации и проведении финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине» (№ 2995–VI).

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в законы Украины "Об осуществлении государственных закупок" и "Об организации и проведении финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине" с учетом предложения В.ЯНУКОВИЧА.

Ранее Президент ветировал данный закон, поскольку им предусматривалось вступление в силу с 30 ноября 2010 года, то есть задним числом, что противоречит Конституции и законодательству Украины. Глава государства предложил, чтобы данный закон вступил в силу со дня опубликования и ВР с этим согласилась.

Законом "О внесении изменений в законы Украины "Об осуществлении государственных закупок" и "Об организации и проведении финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине" предусматривается, что отдельными законами определяются особенности осуществления закупки товаров, работ и услуг за средства, распорядителем которых специально уполномочен центральный орган исполнительной власти по обеспечению подготовки и реализации в Украине инфраструктурных проектов для выполнения задач и мероприятий подготовки и проведения в Украине финала Евро-2012.