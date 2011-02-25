Янукович подписал ряд законов о деятельности третейских судов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменения в статью 6 Закона Украины «О третейских судах» относительно подведомственности дел в сфере защиты прав потребителей третейским судам» (№ 2983–VI).

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Верховная Рада приняла данный закон. Им предусмотрено, что третейские суды не могут рассматривать дела в спорах по защите прав потребителей, в том числе потребителей услуг банка (кредитного союза).

В заключительных и переходных положениях к закону отмечено, что он вступает в силу через 10 дней со дня его опубликования.

Кроме того, отмечено, что после вступления в силу данного закона третейские суды прекращают рассмотрение дел в спорах по защите прав потребителей, в том числе потребителей услуг банка (кредитного союза), рассмотрение которых было начато до дня вступления в силу данного закона, о чем выносится мотивированное решение.

Также Президент подписал Закон «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины относительно обжалования решения третейского суда и выдачи исполнительного письма на принудительное выполнение решения третейского суда» (№2979–VI).

Как сообщал УНИАН, закон был принят Верховной Радой 3 февраля. Данным законом статья 15 кодекса дополнена положением о том, что суды рассматривают дела об обжаловании решений третейских судов, о выдаче исполнительных писем на принудительное выполнение решений третейских судов, об оспаривании решений международного коммерческого арбитража, а также о признании и даче разрешения на выполнение решений международного коммерческого арбитража.

Статья 26 дополнена положением о том, что по делам об обжаловании решения третейского суда и о выдаче исполнительного письма на принудительное выполнение решения третейского суда лицами, принимающими участие по делу, являются участники третейского рассмотрения, а также лица, которые не принимали участие в деле, в случае, если третейский суд решил вопрос об их правах и обязанностях, третьи лица, а также представители этих лиц.

Кроме того, кодекс дополнен новым разделом «Производство по делам об обжаловании решений третейских судов и о выдаче исполнительных писем».

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины относительно обжалования решения третейского суда и выдачи исполнительного документа на принудительное выполнение решения третейского суда» (№ 2980–VI).

Как известно, ВР приняла данный закон 3 февраля. Изменениями дополнена статья 2 кодекса нормой о том, что хозяйственный суд рассматривает дела об обжаловании решений третейских судов и о выдаче исполнительных документов на принудительное выполнение решений третейских судов, образованных в соответствии с Законом "О третейских судах".

Кроме того, статья 18 дополнена нормой о том, что по делам об обжаловании решения третейского суда и о выдаче исполнительного документа на принудительное выполнение решения третейского суда лицами, принимающими участие по делу, являются участники третейского рассмотрения, а также лица, которые не принимали участие в деле, в случае, если третейский суд решил вопрос об их правах и обязанностях, третьи лица, а также представители этих лиц.

Также данным законом в кодекс вводится новый раздел “Производство по делам об обжаловании решений третейских судов и о выдаче исполнительных документов на принудительное выполнение решений третейских судов”.