Правительство обнародовало список офшорных зон

Кабинет министров Украины обнародовал список офшорных зон.

Соответствующее распоряжение от 23 февраля 2011 года №143-р размещено на правительственном сайте.

Данное распоряжения вступает в силу с 1 апреля 2011 года.

В списке, в частности, перечислены такие территории: британские зависимые территории – острова Гернси, Джерси, Мэн, Олдерни; Ближний Восток – Бахрейн; Центральная Америка – Белиз; Европа – Андорра, Гибралтар, Монако; Карибский регион – Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские острова, Барбадос, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Виргинские острова (США), Гренада, Каймановы острова, Монтсеррат, Нидерландские Антильские острова, Пуэрто-Рико, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Содружество Доминики, Теркс и Кайкос; Африка – Либерия, Сейшельские острова; Тихоокеанский регион – Вануату, Маршальские острова, Науру, Ниуэ, острова Кука, Самоа; Восточная Азия – Мальдивская Республика.

Кроме того, распоряжением отменяется правительственное распоряжение от 24 февраля 2003 года №77 «О списке офшорных зон», а также распоряжение, которым вносились изменения в данный документ.