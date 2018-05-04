Внешняя торговля: продолжаем оставаться «в минусе»...

У нас принято – чем больше отрицательное сальдо внешней торговли, тем хуже обстоят дела в экономике. Но это весьма спорный вопрос. К примеру, Украина в 2010 году потратила на приобретение товаров на мировом рынке на 9,3 млрд. долл. больше, чем получила от продажи собственной продукции. По сравнению с 2009 годом, отрицательное сальдо внешней торговли выросло на 3,6 млрд. долл. То есть, ситуация не из лучших. Между тем, в 2007 и 2008 докризисных годах (в 2008-ом кризис только стал накатывать на Украину, а вот мировые рынки уже лежали на дне) этот показатель составлял 11 и 18 млрд. долл., соответственно, что вполне объяснимо. Данный период времени можно назвать экономическим бумом – бизнес модернизировал производство, активно закупал новейшие технологии, увеличивал выпуск продукции, но при этом значительно росли закупки энергосырья, увы, отнюдь недешевого. А в благоприятном, в экономическом смысле, 2006 году отрицательное сальдо внешней торговли составило всего 6,6 млрд. долл., в 2005-ом - «минус» 1,8 млрд. долл. Сравнив цифры, можно сделать следующий вывод - 2010 год явно проигрывает своим предшественникам и по уровню развития бизнеса, и по доходам населения.

Попробуем разобраться, что больше всего повлияло на рост отрицательного сальдо внешней торговли в 2010 году. Итак, в п.г. сальдо внешней торговли продуктами питания было положительным в отличие от 2008 и 2007 годов. То есть, покупка импортных продуктов питания никак не могла ухудшить интересующий нас показатель.

Доходы падают, энергозакупки - растут

Отрицательное сальдо внешней торговли бытовой техникой составило более 900 млн. долл., что выше показателя 2009 года. Но при этом объем закупки бытовой техники оказался на 14% меньше, чем в 2007 году, и в разы меньше, чем в 2008 году. Наиболее наглядно просматривается тенденция спада покупательской неспособности населения в торговле автомобилями. В 2010 году на закупку импортных авто было израсходовано 3,32 млрд. долл., в 2007 году - более 7,7 млрд. долл., 2008 году – свыше 11 млрд долл.

Что касается дохода населения, который все никак не может восстановиться после кризиса, то, согласно данным Госкомстата, по итогам десяти месяцев 2010 года он составил для среднестатистического украинца 3308 грн., или 416 долл., что на 21,5% ниже, чем в докризисном 2008 году в долларовом эквиваленте.

Основное давление на сальдо внешней торговли оказывает закупка нефти и природного газа, причем с каждым годом оно увеличивается. В структуре украинского импорта доля «голубого топлива» составляет 15,5%, нефти - 6,9%. В целом, на закупку энергетических ресурсов приходится почти 35% всего импорта.

В 2010 году на закупку природного газа был израсходовано 9,4 млрд. долл., что почти на 40% больше, чем в 2007-ом, и в 3 раза больше, чем в 2001 году. И это при том, что в 2010 году цена газа считалась «льготной». Парадокс заключается в том, что газ мы покупаем по европейским ценам, а его потребление промышленностью осуществляется по советским нормам и правилам. В результате, украинская экспортная продукция, для которой и закупается в первую очередь газ, оказывается неконкурентоспособной за счет высокой себестоимости.

Затраты на покупку природного газа в 2010 году эквивалентны показателю 2008 года. Но тогда было экспортировано химической продукции на 5 млрд. долл., а в 2010-ом - только на 3,4 млрд. долл. В 2008 году было продано на мировом рынке металлургической продукции на 27 млрд. долл., а в 2010 году - на 17 млрд. долл., и это при том, что мировые цены на метпродукцию уже выше докризисного уровня.

Покупка нефти и природного газа с целью их использования для производства отечественных экспортных товаров - дело невыгодное. А дальнейший рост цен на эти энергоресурсы может привести к тому, что производство экспортной продукции станет убыточным. Если в ближайшее время не изменить структуру внешней торговли, то с каждым годом ситуация будет только ухудшаться. Европа все активней переходит на энергосберегающие технологии и в приоритетные направления выводит диверсификацию поставок топлива. Украина же со своей энергозатратной технологией окончательно «присядет» на российский газ, что даст отрицательный экономический эффект.

В 2010 году увеличился экспорт украинского машиностроения, по сравнению с 2009 годом, прежде всего, благодаря транспортному машиностроению. Главная проблема отсутствия значительного роста – слишком малое количество отечественных брендов на мировом рынке. Отрасль требует мощных инвестиций, а самое главное - наличия собственной патентной базы разработок.

2010 год ознаменовался сменой финансового кризиса продовольственным. Сейчас цены на сельхозпродукцию достигли рекордных показателей, угрожая многим развивающимся странам массовым голодом, на фоне чего, как правило, прогрессирует политическая нестабильность. Для Украины было бы правильно воспользоваться ситуацией и увеличить экспорт отечественного продовольствия. В этом плане 2010 год можно считать провальным. Проблемы с возвратом НДС экспортерам продуктов питания, долги по дотациям для аграриев, квоты и ограничения только ухудшили позиции нашей страны на мировом рынке. Если в 2009 году доля продуктов питания в общей структуре экспорта составляла 18%, то в 2010 году - 12,7%. Общая экспортная выручка в данном сегменте экспорта в 2010 году оказалась на 4% ниже, чем в 2009-ом и это при существенном росте цен на мировом рынке.

Кому продаем и у кого покупаем…

Основными покупателями украинской экспортной продукции в 2010 году являлись Индия, Иран, Ливан, Турция, Египет. С этими странами сальдо внешней торговли было положительным. В то же время, с Китаем Украина в 2010 году имела отрицательное сальдо - более 3 млрд. долл., около 3 млрд. долл. отрицательное сальдо в торговле с Германией, 1 млрд. долл. - с Польшей.

Самое большое отрицательное сальдо внешней торговли Украины с Россией – свыше 8,7 млрд. долл., что более чем вдвое превышает докризисный показатель.

Несмотря на все межгосударственные договоры и соглашения, на членство в ВТО, применение украинская продукция находит только в странах Африки и Азии. А вот на рынках Европы и СНГ украинский товар не в фаворитах.

Александр Охрименко, председатель Набсовета банка «Центр» (для УНИАН)