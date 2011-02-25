Янукович не исключает возможности внесения дальнейших изменений в НК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает возможности внесения дальнейших изменений в Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во вступительном слове в прямом эфире в рамках проекта «Разговор со страной».

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что действующий Налоговый кодекс был принят благодаря широкой откровенной дискуссии, которая состоялась и в обществе, и в среде предпринимателей. «И, безусловно, у нас есть с вами возможность во время действия этого Налогового кодекса – если мы увидим, что он приносит нам результат не такой, который мы ожидали, – у нас будет всегда возможность его, как говорят, немножко поправить», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, этот Налоговый кодекс не является догмой. «Но я верю в то, что этот Налоговый кодекс, которого не было фактически 20 лет в нашем независимом государстве, начнет работать и создаст все условия для ведения бизнеса, развития производства и будет служить росту экономики нашего государства», - сказал Президент.

Напомним, Верховная Рада 2 декабря 2010 года приняла в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА.