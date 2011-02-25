Янукович за международный аудит деятельности нынешней власти

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за то, чтобы независимые международные аудиторские компании проверили на предмет коррупции деятельность нынешней власти за 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире, отвечая на вопрос граждан Украины в рамках проекта «Разговор со страной».

«Безусловно, я хотел бы, чтобы как можно скорее эти следственные действия были закончены и доведены до суда, а суды приняли решение. И уже в судах мы получим ответы на вопрос: действительно там была какая-то политика или не было», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отвечая, в частности, на вопрос, не являются ли возбужденные уголовные дела против некоторых бывших высокопоставленных чиновников, которые представляют оппозиционные силы, политическим преследованием.

При этом Президент заметил, что никто не подал в суд на международные аудиторские компании, которые проверяли деятельность предыдущей власти и выявили при этом нарушения законов и факты коррупции. «То есть ни одной судебной жалобы нет. А правоохранительные органы открыли свои уголовные дела по материалам аудиторских компаний, и они сейчас исследуют», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он обратил внимание на то, что на протяжении 2010 года также было возбуждено много уголовных дел против чиновников уже новой власти, которым выдвинуты обвинения в коррупции.

«Примеров также будет много, и каждый год этих примеров в дальнейшем будет больше и больше. Кстати, я попросил правительство, чтобы они продолжили работу этих аудиторских компаний в Украине за 2010 год. И мы посмотрим, что они найдут, какие нарушения в 2010 году уже были при работе действующей власти», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.