Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен усилить надзор за банками на законодательном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в эфире, отвечая на вопросы украинцев в рамках проекта «Разговор со страной».

«Усовершенствование системы государственного надзора за банковской финансовой системой и небанковскими финансовыми учреждениями - это вопрос, который необходимо значительно сейчас усиливать на законодательном уровне. Есть целый ряд законов, которые будут направлены в данном направлении. Мы будем решать этот вопрос», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил стабильность нынешней курсовой и валютной политики государства.

Кроме того, он подчеркнул необходимость усиления защиты прав граждан и бизнеса, как клиентов финучреждений: «Мы сегодня делаем все, чтобы ограничить риски граждан, предприятий во время получения кредитов. По этому права наших граждан… надо защитить в отношениях с разными кредитными учреждениями. Этот вопрос, я бы сказал, уже практически отошел в прошлое, но он еще больной».

В.ЯНУКОВИЧ объяснил, что такие банки, как «Родовид Банк», банк «Надра», остаются проблемными, и проблемы данных банков необходимо решать так, чтобы не пострадали вкладчики.

Также Президент отметил, что средства по кредитованию Украины со стороны Международного валютного фонда направляются на укрепление финансовой системы страны.