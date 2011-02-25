Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9340/7,9415 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9330/7,9410, к 12:00 цены снизились до 7,9315/7,9345. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись и составили 7,9340/7,9415 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2743/0,2746, к 12:00 сузился спрэд – 0,2743/0,2744. К закрытию цены понизились до 0,2742/0,2743. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,9040 (-0,1410).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3816/1,3818, а к 15:00 упали до 1,3776/1,3778. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9720/10,9845, к 12:00 цены ушли вниз – 10,9625/10,9725. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,9315/10,9480.