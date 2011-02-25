Янукович: в 2012 году Украина почувствует позитив от реформ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает уверенность, что в 2012 году Украина почувствует позитив от реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в прямом эфире, отвечая на вопросы граждан Украины в рамках проекта «Разговор со страной».

«Мы выбираемся из этого болота. Тяжело, с трудностями, но мы выбираемся. И уже 12-й год, я уверен в том, что мы вздохнем немного глубже, легче», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он объяснил, что предпосылкой для такого позитивного прогноза станет уменьшение выплат по внешнему долгу, уменьшение расходов на подготовку к Евро-2012, уменьшение дефицита бюджета и Пенсионного фонда и тому подобное.

«И все это даст нам возможность уже в 2012 году начать программы развития. И, конечно, мы предусмотрим здесь социальную составляющую. Конечно, мы обязательно пойдем на увеличение заработных плат и пенсий, чтобы люди это почувствовали», - пообещал В.ЯНУКОВИЧ.