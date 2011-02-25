«Укрнафта» в 2010 году увеличила платежи в бюджет на 89,4%

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» в 2010 году увеличила платежи в бюджеты всех уровней на 89,4% по сравнению с 2009 годом – до 6,287 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что большую часть этих отчислений составляют рентные платежи – 4 млрд. 101,6 млн. грн., которые увеличились по сравнению с прошлым годом на 57,8%.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 70% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».