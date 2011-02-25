Просроченную задолженность по возмещению НДС обещают ликвидировать до 1 апреля

До 1 апреля текущего года налоговые службы должны ликвидировать просроченную задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость.

Об этом УНИАН сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

Он отметил, что такое условие будет содержаться в новой редакции Меморандума о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом для получения третьего транша кредита stand-by.

«Согласно Меморандуму с МВФ, на 1 апреля мы должны выйти на ноль по просроченной задолженности возмещения НДС», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

При этом он не назвал последние данные по объему просроченной задолженности по возмещению этого налога.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, на конец 2010 года сумма просроченной задолженности по возмещению НДС составляла 0,9 млрд. грн.

С 1 марта налоговые службы намерены перейти к автоматическому возмещению НДС.

МВФ прогнозирует рассмотрение вопроса о выделении Украине очередного третьего транша кредита stand-by через две недели.

Размер транша составит 1,6 млрд. долларов.