Задолженность по зарплате в январе выросла на 10,4% – до 1,344 млрд. грн.

В Украине задолженность по выплате заработной платы в январе 2011 года выросла на 10,4% и на 1 февраля составила 1,344 млрд. грн.

Как сообщается на сайте Государственном комитете статистики Украины, данные приведены без учета наемных работников на статистически малых предприятиях и у физлиц-предпринимателей.

По данным статистики, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 февраля т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 февраля составила 251,748 млн. грн. (в течение января увеличилась на 7,8%), в Харьковской – 150,987 млн. грн. (рост на 18,1%), Луганской – 115,736 млн. грн. (рост на 5,1%) и в Киеве – 139,762 млн. грн. (рост на 22,2%).

В Госкомстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 19 областях Украины, а также в Севастополе, Киеве и АР Крым. Сокращение задолженности с начала года наблюдалось в 5 областях.

В частности, самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 февраля т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 4,524 млн. грн. (рост на 43,5%), а также в Ивано-Франковской – 7,987 млн. грн. (сокращение на 0,2%), Ривненской – 8,218 млн. грн. (сокращение на 1,1%) и Севастополе – 9,374 млн. грн. (рост на 13,5%).

Справка УНИАН. В Украине задолженность по выплате заработной платы в 2009 году увеличилась на 23,9% и на 1 января 2010 года составила 1 млрд. 473 млн. 329 тыс. грн.