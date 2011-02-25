Тимошенко: обжалование выводов аудиторов относительно моего Кабмина - бесперспективно

Лидер партии «Батьківщина», ікс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает бесперспективным обжалование в судах результаты работы аудиторских компаний, которые проверяли деятельность ее правительства, поскольку, по ее мнению, решения судов уже предварительно известны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции, комментируя сегодняшнее заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, что никто из бывших должностных лиц не обжаловал эти результаты в судах.

«Я воспринимаю такое заявление как шутку», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ни в одном суде в настоящее время ничего не происходит без участия власти. «У нас ничего не бывает в суде, кроме заказных уголовных дел», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 13 мая с.г. правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) на проведение аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 годах. Аудит проводился с целью выявления нецелевого использования средств, виновных в злоупотреблениях и куда были направлены эти деньги.

14 октября международные аудиторы заявили о выявлении фактов нецелевого использования средств государственного бюджета и мошенничества при участии членов правительства Ю.ТИМОШЕНКО.

7 декабря министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заявил, что Минфин передал в Генеральную прокуратуру и Верховную Раду материалы международного аудита деятельности правительства Ю.ТИМОШЕНКО за период 2008-2009 гг.

По его словам, международные аудиторы оценивают уровень злоупотреблений в объеме 3 млрд. грн.

Кроме того, Ф.ЯРОШЕНКО заявил, что общий объем нецелевого использования бюджетных средств предыдущим правительством оценивается в размере 50 млрд. грн.